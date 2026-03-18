放送から30年以上経った今も議論を呼び続ける作品医、“視聴者を試した”異色作――日本映画専門チャンネルでは、野島伸司氏の脚本ドラマを特集。代表作『高校教師』(全11話、93年)を21日(14:00〜)、『世紀末の詩』(全11話、98年)を28日(12:00〜)に一挙放送する。『高校教師』野島氏は、1980年代後半に『君が嘘をついた』『101回目のプロポーズ』などでトレンディドラマの旗手として注目を集めた。その後、90年代に入り社会が閉塞