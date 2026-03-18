ファミリーマートは3月24日より、実業家堀江貴文氏とシェフ濱田寿人氏が手がける会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修のもと開発した、「ポテトチップス ULTRA SPICE」「ポテトチップス ULTRA GARLIC」を全国の「ファミリーマート」にて発売する。ファミリーマート「ポテトチップス ULTRA SPICE」「ポテトチップス ULTRA GARLIC」「WAGYUMAFIA」は、“ニッポンの和牛を世界へ”をコンセプトに掲げる会員制和牛専門店。今回のコラ