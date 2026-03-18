【モデルプレス＝2026/03/18】元AKB48でタレントの板野友美が3月16日、自身のInstagramを更新。女優の山本舞香との撮影オフショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神7「色気がすごい」28歳人気女優と美脚スラリ眼福ショット◆板野友美、山本舞香との2ショット披露板野は「山本舞香ちゃんと美活について語ってます、どの2人がすき？」と3月14日にMAQUIA公式サイトで更新された記事のオフショットを複数枚投稿。板野