【精神安定】般若心経の「写経・読経」がもたらす驚きの効果。ストレスを消す癒やしの時間 般若心経への親しみかた 初心者にも最適！般若心経の読経・写経が愛される理由 般若心経への親しみかたとしては、ほかのお経と同じく、読経や写経があります。２６２文字の短いお経なので、慣れない人でも読経や写経を行いやすく、初心者にもぴったりです。 それでいながら、何度も読経や写経をするほど、新たな味わいと、内なる自分