糖質ちょいオフダイエットで積極的に「食べたいもの」と量を「減らしたいもの」 みるみる体が変わる！ 最強にやせる食べ方 主食はゼロにせずいつもより1～2割減らす意識でOK ご飯やパン、麺類などの主食はいつも食べるている量から１～2割減らすよう意識。また、ご飯なら玄米や雑穀米、パンなら全粒粉のほうが食物繊維が多いのでおすすめです。果物には太る原因の“果糖”が含まれているのでなるべく控えましょう