立たない立ち飲みバル＆カフェ提供：立たない立ち飲みバル＆カフェ in 高松 実行員会 高松市屋島西町の障害者支援施設「銀星の家」で3月30日、「立たない立ち飲みバル＆カフェ」が開かれます。 障害がある人もない人も同じ目線でコミュニケーションをとることを目指した体験型イベントです。参加者は全員車いすに座って「立たない世界」を共有し、食事や交流を楽しみます。 車いす生活を送りながら「障害者の働き