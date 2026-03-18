大城卓三が決勝の逆転2点タイムリーツーベースヒット 3月17日、東京ドームで行われたヤクルトスワローズとのオープン戦に、「7番・捕手」で先発出場した大城卓三は、4打数1安打2打点。決勝の逆転2点タイムリーツーベースヒットを放ち、巨人開幕スタメンマスクへ阿部慎之助監督にアピールした。 8回、1アウト満塁のチャンスの場面で打席に立った大城卓三は、キ