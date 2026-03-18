東京時間10:35現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝94.79（-1.42-1.48%） イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務総長の死亡が報じられたことなどを受けてNY原油先物はやや軟調