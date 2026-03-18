東京時間10:35現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26746.00（-85.00-0.32%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5016.50（+8.30+0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先はしっかり、時間外もプラス圏。東京金はドル高円安一服でマイナス圏