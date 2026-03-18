USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.908.898.829.03 1MO9.197.638.157.92 3MO9.657.298.607.96 6MO9.637.178.707.99 9MO9.667.218.818.08 1YR9.607.218.848.08 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.4811.829.07 1MO8.8710.698.25 3MO9.3910.488.19 6MO9.4810.358.17 9MO9.60