お笑いコンビ「レイザーラモン」のＨＧが１８日、東京・日本橋三越本店で開催中の「よしもとアートフェア」（２３日まで）の取材会に出席した。吉本興業に所属するレイザーラモンＨＧ、南海キャンディーズ・山粼静代、キシモトマイらアート活動も行う１３人の芸人の作品が集結。複数の吉本所属芸人による大規模な展示会は今回が初めて。ＨＧは小学３年生の頃にパラパラ漫画を描き始め、「フォー！」で一世風靡（ふうび