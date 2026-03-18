◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）世界一奪還を狙う米国の主将Ａ・ジャッジ外野手がベネズエラとのＷＢＣ決勝に「３番・右翼」で先発出場し、２点ビハインドの６回２死一塁で迎えた第３打席は三ゴロに倒れた。１打席目は見逃し三振、２打席目は空振り三振に倒れており、ここまでは３打数ノーヒットと快音が響いていない。米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン