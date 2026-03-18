大手乳製品メーカーの森永乳業株式会社と東京家政大学の共同研究により、「小松菜の“苦み”（＝食べにくさ）が乳製品によって抑制される」ことが先ごろ示された。特に乳脂肪量が多いほど、その効果が高まるという。国民の野菜摂取不足が叫ばれる今、その問題点を解決できる一つの光明となりそうだ。今回の研究の背景や実験内容について、さらに家庭料理での活用法や、今後の商品開発について、森永乳業の担当者に聞いた。【画像