外務省によりますと、12日、ケニア中部のニエリ郡にあるケニア山で日本人1人が登山中に滑落し、その後、死亡が確認されたということです。現地の日本大使館が家族と連絡を取り、必要な支援を行っているということです。ケニア山は標高約5200メートル、キリマンジャロに次ぐアフリカで2番目の高さの山です。