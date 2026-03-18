2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新し“自分磨き”する決心を固めたことを明かした。「4年ぶりにしゃべくり007に出演させていただきました！！今回もしゃべくりメンバーの皆さんが面白すぎてずっと笑っていました」と16日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」にゲスト出演した際の写真をアップ。