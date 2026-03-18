18日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、ゲストにキングコングを迎える。【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！若林正恭の代打MCの4人目は、春日→アルピー平子→パンサー向井に続き、南海キャンディーズ・山里亮太が登場。若林に世話になりまくっているという山里が、“借りを返すため”初来店にして代打MC出演を果たすが、「誰が来るか聞いた瞬間、心から思った“ざまあ”」。