野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでアメリカ―ベネズエラの決勝が行われている。初優勝を狙うベネズエラは五回、日本のＷＢＣ連覇を阻んだ因縁の打者が豪快な一発を放った。（デジタル編集部）１点リードの五回、この回先頭のウィルヤー・アブレウ（レッドソックス）が１ストライクからの２球目を強振した。真ん中付近に入った直球は