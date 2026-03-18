長崎ちゃんぽん専門店の「リンガーハット」は、2026年3月18日から「4種のちゃんぽん お試しフェア」を開催します（一部店舗を除く）。定番「長崎ちゃんぽん」の価格でちょっぴり贅沢に定番の「長崎ちゃんぽん」の価格（860円）で4種のちゃんぽんを食べられるフェアが、3月18日から始まります。対象メニューは、通常価格960円で販売している以下の4つ。・ピリカラちゃんぽん・しょうゆちゃんぽん・鶏白湯ちゃんぽん・みそちゃんぽん