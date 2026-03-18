「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は前節の結果により、信州ブレイブウォリアーズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定した。水曜開催の今節は条件付きながら福島ファイヤーボンズにもプレーオフ進出の可能性があり、注目カードが続く。 すでにプレーオフ進出を決めている神戸ストークスは、その後も勢いを維持して7連勝中。地区