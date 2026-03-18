商船三井が急伸。上場来高値を連日で更新した。ロイター通信が１８日、「アクティビスト（物言う株主）のエリオット・インベストメント・マネジメントが、海運大手の商船三井株を取得し株主還元と資本効率の改善を求めていることが分かった」と報じた。報道を受け、株主還元強化策や資本効率の改善策が打ち出されることへの思惑が台頭。同社株は上げ幅を拡大した。記事によると、エリオットは不動産ポートフォリオの