アクセルスペースホールディングスが大幅反発している。１７日の取引終了後に子会社アクセルスペースなど４団体が、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が推進する宇宙戦略基金事業第２期の技術開発テーマ「衛星データ利用システム実装加速化事業」に採択されたと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。採択された技術開発課題は「日本発の衛星データ利用共通基盤を活用したアフ