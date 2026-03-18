ビジョナルが大幅続落している。同社は１７日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２６．２％増の４６６億１０００万円、経常利益は同３０．３％増の１４０億９２００万円だった。大幅増益で、経常利益の通期計画に対する進捗率は約６０％と順調だったが、通期の業績予想は据え置きとなった。ＳａａＳ関連銘柄とあって年明け以降調整色が強まり、３月