けさ（18日）香川県琴平町のクリーンセンターで焼却炉に溜まったゴミが燃える火事がありました。 警察によりますと、午前8時半ごろ琴平町の中讃広域行政事務組合仲善クリーンセンターで火災報知器が鳴り、煙に気づいた作業員が消防に通報しました。通報当時、焼却炉に溜まったゴミについて燃やす予定がなかったにも関わらず、燃えていたため作業員が通報したものです。約1時間後に鎮火し、焼却炉に溜まっ