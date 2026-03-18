Ｒｅｂａｓｅが高い。１７日の取引終了後に、２６年３月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に株主優待を実施すると発表しており、好材料視されている。運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「インスタベース」で１ポイント＝１円分として利用できるポイントを一律で５０００ポイント提供する。 出所：MINKABU PRESS