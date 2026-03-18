午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５０、値下がり銘柄数は１９５、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に海運、石油・石炭、鉱業、非鉄金属、卸売、電気・ガスなど。値下がりは医薬品のみ。 出所：MINKABU PRESS