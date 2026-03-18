川尻将由監督の初長編アニメーション映画となる『CHERRY AND VIRGIN』が、2027年に公開されることが決定した。 参考：鈴木敏夫＆宮粼吾朗が語る、“85歳でも衰えぬ”宮粼駿の凄さ「パノラマボックス」初公開 当初は2022年公開予定だったが、ついに完成間近となった本作は、短編デビューアニメーション映画『ある日本の絵描き少年』で第40回ぴあフィルムフェスティバル準グランプリ、第23回