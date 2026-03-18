瀬戸内地方は、低気圧や前線の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎからは雨の範囲が広がる見込みです。日中の最高気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度でしょう。17日よりも大幅に気温の低いところがあります。 19日の明け方まで雨の降るところがありますが、昼前からは次第に晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で11度でしょう。日中の最高気温は岡山で18度、津山で15度、高