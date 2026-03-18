ワシントン・ウィザーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月18日（水）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 117 - 130 デトロイト・ピストンズ NBAのワシントン・ウィザーズ対デトロイト・ピストンズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず32-32で終了する。第2