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シャーロット・ホーネッツ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月18日（水）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 136 - 106 マイアミ・ヒート NBAのシャーロット・ホーネッツ対マイアミ・ヒートがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホӦ