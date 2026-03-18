オーランド・マジック vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月18日（水）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 108 - 113 オクラホマシティ・サンダー NBAのオーランド・マジック対オクラホマシティ・サンダーがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし