リンクをコピーする

ニューヨーク・ニックス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月18日（水）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 136 - 110 インディアナ・ペイサーズ NBAのニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータӦ