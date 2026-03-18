注意欠陥・多動性障害（ADHD）治療薬「メチルフェニデート」の処方患者が、韓国においてここ4年で2.3倍に急増した。プロポフォールの処方患者も4年で200万人近く増加しており、医療用麻薬類の管理を強化すべきだという指摘が出ている。【関連】韓国成人の半数以上がかかる“怒り調節障害”とは？3月18日、韓国の食品医薬品安全処（以下、食薬処）などによると、韓国における2025年の医療用麻薬類の処方患者数が2019万6000人と集計