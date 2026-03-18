『SHERLOCK／シャーロック』シリーズなどで人気のベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデューサーを務める最新作『フェザーズその家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。この度、最終予告編＆オピニオンコメントが解禁された。 最終予告映像が公開突然、妻に先立たれたコミック・アーティストの父。幼い