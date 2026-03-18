WBC準々決勝敗退という衝撃に見舞われた大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）がメジャーリーグのマウンドに上がり、“憤怒の力投”を見せるだろうか。【写真】大谷翔平も目撃！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式『MLB.com』は3月18日（日本時間）、「大谷が19日のサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦に投手として登板する」と報じた。大谷はWBC出場前にオープン戦1試合に出場し、3打数1安打を記録した。ドジャース