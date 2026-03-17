ニュージーランド発の人気ミステリー『シェパード警部ブロークンウッドの事件簿』のシーズン11（全6話）が、4月29日（水・祝）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ シーズン12もすでに待機中本作は、イギリスで四半世紀にわたり続く『バーナビー警部』シリーズのニュージーランド版とも称される話題のミステリー。一見のどかで平和な小さな町ブロークンウッドで起こる不可解な殺人事件を、捜査の始