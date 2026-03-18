【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ」（リ・エムジェイ）の第一弾ボーイズグループ、VIBY（バイビー）のプレデビュー曲「恋におちたら」が配信リリース。さらにMVが公開された。 ■各メンバーの地元を巡り彼らの原点を見せながら