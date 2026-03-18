野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、米フロリダ州ローンデポパークでベネズエラ代表がアメリカ代表と対戦。決勝戦の序盤に犠飛で先制、ウィルヤー・アブレイユ外野手（レッドソックス）のソロ本塁打で追加点を挙げている。初の世界一へ向けて試合の主導権を握った。 ■貴重な追加点の一発 両チーム無得点の3回表、ベネズエラ代