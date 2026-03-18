18日11時現在の日経平均株価は前日比1016.46円（1.89％）高の5万4716.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1350、値下がりは195、変わらずは41と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を315.54円押し上げている。次いでＳＢＧ が146.00円、東エレク が93.26円、ＴＤＫ が39.36円、信越化 が36.94円と続く。 マイナス寄与度は40.01円の押し下げで中外