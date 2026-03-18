国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第12週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は10選手 男子シングルスでは、「WTTチャンピオンズ重慶」でベスト4に入った張本智和（トヨタ自動車）が1つランクを上げて4位に上昇。また、同じくベスト4まで勝ち進んだ松島輝空（木下グループ）も8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トル