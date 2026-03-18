中国の幼稚園で保護者向けに提供される監視カメラ映像の視聴サービスが議論を呼んでいる。中国メディアの中国新聞週刊が15日に伝えた。記事によると、中国では幼稚園内の様子をスマートフォンで確認できる監視カメラのリアルタイム視聴サービスが広がっている。保護者は第三者プラットフォームに会費を支払うことで子どもの様子を確認できる。料金は1学期につき200〜300元（約4600〜6900円）程度が一般的だという。アカウントは共