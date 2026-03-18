太陽活動は、惑星間の空間環境に大きな影響を及ぼします。特にコロナ質量放出といって、太陽が大量のプラズマと磁場を一気に宇宙空間へ放出する際、惑星間空間の磁場環境が劇的に変化し、宇宙線の伝播に影響を与えることが知られています。その代表的な現象の一つが、「フォーブッシュ減少」と呼ばれるものです。これは、地球上で観測される宇宙線の流量が数日から数週間にわたって一時的に低下し、その後徐々に通常レベルへと回復