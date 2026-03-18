東京地検特捜部が2024年に立件した投資ファンド運営会社「IDIインフラストラクチャーズ」（東京）の元代表取締役の特別背任事件で、特捜部が会社関係者と、捜査協力の見返りに刑事処分を減免する司法取引に合意していたことが18日、関係者への取材で分かった。事件では、業務委託を装って不正送金し会社に損害を与えたとして、会社法違反（特別背任）などの罪で、同社の元代表取締役埼玉浩史被告（62）が起訴され、19日に東京