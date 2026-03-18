かつて一世を風靡（ふうび）した技術や親しまれた電話帳が、この3月で役目を終えます。時代とともに求められるものは変わりますが、「さみしい」との声も聞かれます。来年度末以降は、複数の鉄道会社で磁気乗車券も廃止に。暮らしはどう変わるのでしょうか。■ドコモで最後…「3Gガラケー」森圭介アナウンサー「まもなく新年度がやってきます。その一方で、昭和・平成を彩ったあれやこれが終了し、我々の生活も変わりそうです」「