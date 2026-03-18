東京・上野の路上で香港で金を買い付けるための現金約４億２３００万円が奪われた事件で、逮捕された暴力団幹部らが、逃走に使った軽乗用車を事件の約２週間前に購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、現金の運搬情報を入手して強盗を計画したとみている。事後強盗の容疑で１４日に逮捕されたのは、山口組系暴力団幹部の狩野仁琉（じんりゅう）（２１）、職業不詳小池恒児（こうじ）（４７）、極東会系暴