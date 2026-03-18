佐藤琢磨自動車の第110回インディアナポリス500マイル（インディ500）に佐藤琢磨（49）が参戦することがレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングから17日に発表された。インディ500の決勝は5月24日。2017年と20年に伝統のレースで優勝している佐藤は「今年はさらに集中力を高め、より入念な準備と決意を持ってレースに挑む」とコメントした。（共同）