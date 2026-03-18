◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。投手陣が大会新記録となる81奪三振をマークした。先発したマクリーンが2回、先頭・スアレスから2者連続三振を奪うなど5回までに4奪三振。準決勝までの6試合を合わせて、計81三振を奪った。大リーグ公式サイト「MLB.com」の