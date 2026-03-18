ホルムズ海峡の交通量が減少する中、液化石油ガス（LPG）のタンカーが停泊する様子＝3月11日、オマーンのシナス沖/Benoit Tessier/Reuters（CNN）イラン政府は中東以外の8カ国との間で、中国人民元で取引される石油の安全なホルムズ海峡通過を認めるイランの提案について協議していることが分かった。イランの治安情報筋がCNNに明らかにした。これらの国は、イランが人民元で石油を取引する国の船舶に海峡通過を認める案を検討して