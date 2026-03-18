【PlayStation Portal リモートプレーヤー：システムソフトウェアアップデート】 3月18日より順次配信 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用「PlayStation Portal リモートプレーヤー」において、システムソフトウェアアップデートを本日3月18日より順次配信する。 今回のアップデート