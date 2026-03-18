群馬・桐生市の牧場で、2月に双子の弟として生まれたばかりの子ヤギ1頭が12日早朝に突然姿を消した。牧場主は情報提供を呼びかけながら捜索を続けている。子ヤギの行方は5日経った17日も分かっていないという。牧場の人気者が突然姿消す「やぎ、探しています」「朝、牧場からいなくなっていました」ひとりの女性の切実な訴えが今、SNS上に広がっている。突然、姿を消したのは生まれて間もない子どものヤギだった。悲痛な思いをSNS