Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。勉強やデザイン、3Dプリンターでの工作などで使う文具やツールって案外多いですよね。それらをひとうにまとめられた便利だと思いませんか？その願いを叶えてくれそうなのがチタン製の多機能定規「Tiruler（ティルーラー）」。折りたたむとポケットサイズながら、ノギス・分度器・曲線ローラー・コ